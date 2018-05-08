Опубликованы районы, в которых 8 мая будут раздавать праздничные буклеты «Улицы героев»

В Псковской области продолжается уличная акция, посвященная Дню Победы, в рамках которой волонтёры, одетые в военную форму, раздают жителям региона исторические буклеты «Улицы героев». Акция продлится до 9 мая.
В Псковской области продолжается уличная акция, посвященная Дню Победы, в рамках которой волонтёры, одетые в военную форму, раздают жителям региона исторические буклеты «Улицы героев». Акция продлится до 9 мая.
В буклетах, которые напечатаны по инициативе врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, размещена информация об истории каждой улицы в регионе, названной именами героев Советского Союза, ветеранов.
Напомним, что «Улицы Героев» реализуются в рамках проекта #Команда2018.
Куньинский район
8 мая, 12:00 – 14:00, Кунья, улица Дзержинского, дом 2, возле магазина «Тайфун», рядом с доской объявлений
Усвятский район
8 мая, Усвяты, перекрёсток улиц 40 лет Октября и 25 Октября (площадка возле МОУ «Усвятская средняя общеобразовательная школа»)
Псковский район
8 мая, 15:00 - 17:00, деревня Писковичи, площадка около торгового центра
Псковский район
8 мая, 15:00 – 17:00, деревня Родина, автобусная остановка
Псковский район
8 мая, 18:00 – 20:00, деревня Тямша, автобусная остановка
Псковский район
8 мая, 11:00 – 13:00, деревня Неелово, улица Новая, дом 9
Красногородский район
8 мая, Красногородск, улица Советская, возле домов 24 и 24а (у здания универмага и отделения ПАИ Сбербанк)
Опочецкий район
8 мая, 12:00-14:00, Опочка, улица Коммунальная, напротив библиотеки имени А. С. Пушкина
Пушкиногорский район
8 мая, 8:00 – 11:00, Пушкинские Горы, улица Ленина (площадка у цветочного ларька)
Невельский район
8 мая, 12:00 – 14:00, Невель, улица Ленина, Центральное воинское захоронение
Плюсский район
8 мая, 12:00 - 14:00, Плюсса, улицы Комсомольская, Фадеева, Гнаровской
Дедовичский район
8 мая, 11:00 – 13:00, Дедовичи, улица Егорова, дом 10, площадь около торгового центра
Бежаницкий район
8 мая, 11:30 – 13:30, Бежаницы, улица Смольная, дом 17, у здания Центральной районной библиотеки
Себежский район
8 мая, 12:00 – 14:00, посёлок Идрица, площадь перед Домом культуры
Великолукский район
8 мая, 15:00 - 17:00 посёлок Дубрава-1
Великолукский район
8 мая, 9:00 - 11:00, деревня Переслегино
Новоржевский район
8 мая, 11:00 – 13:00, Новоржев, улица Пушкина, площадка около магазина «Магнит»
Великие Луки
8 мая, 16:00 - 18:00, площадь Калинина (у центрального рынка)
Великие Луки
8 мая, 16:00 - 18:00 площадь Рокоссовского (у театра)
Великие Луки
8 мая, 16:00 - 18:00, улица Некрасова, дом 2 – площадь Ленина (центральная аптека)
Великие Луки
8 мая, 16:00 - 18:00, проспект Ленина, дом 24 (кафе «Кофейня»)
Великие Луки
8 мая, 16:00 - 18:00, площадка перед торговым центром «Апельсин»
Великие Луки
8 мая, 16:00 - 18:00, проспект Гагарина, дом 89 (магазин «Пятерочка»)
Великие Луки
8 мая, 16:00 - 18:00, улица Ставского (аптека «36,6»)
Великие Луки
8 мая 16:00 - 18:00, Юбилейная площадь (плотина)
Островский район
8 мая, 12:00 – 14:00, Остров, площадь Клавы Назаровой
Островский район
8 мая, 12:00 – 14:00, Остров – 2, улица Шумейко, площадка около магазина «Магнит»
Островский район
8 мая, 12:00 – 14:00, Остров – 3, улица Фестивальная, напротив КПП верхнего ДО
Стругокрасненский район
8 мая, 12:00 – 14:00, Струги Красные, улица Советская, центральная площадь