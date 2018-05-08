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Общество

Продажа алкоголя будет под запретом в Пскове 9 мая

8 мая 2018 года, 11:23

9 мая в Пскове на территории проведения массовых мероприятий будет запрещена продажа алкоголя, данное ограничение не будет распространяться на рестораны и кафе, работающие в этой зоне. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В Детском парке и Ботаническом саду будут осуществлять торговлю более 50 организаций. Здесь можно будет приобрести сувениры, прохладительные напитки, сладкую вату, мороженое. Кроме того, будут работать 14 точек общепита.

Отметим, в этом году в Пскове ко Дню Победы пройдут более 30 мероприятий, вход на которые свободный. Ограничения пропускного режима распространяется только на трибуны Парада 9 мая.

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