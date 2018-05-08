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Общество

В Яммской средней школе отремонтируют крышу, которая протекает во время дождя

8 мая 2018 года, 11:02

По решению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Яммской средней школе отремонтируют кровлю. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В ходе осмотра помещений глава региона обратил внимание на многочисленные протечки.

Директор школы Александр Сосницкий отметил, что протекающая крыша — основная проблема учебного заведения. Во время дождя вода на парты капает, добавил учитель.

Михаил Ведерников спросил у начальника Государственного управления образования Псковской области Александра Седунова, сколько требуется на ремонт кровли. Тот уточнил, что сметная стоимость работ — 1,6 млн рублей. Требуется замена верхнего металлического покрытия, ремонт строп и устройство защитных элементов.

Сразу на месте врио губернатора дал поручение начальнику Управления образования подготовить документы на выделение необходимой суммы из резервного фонда администрации.

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