В Яммской средней школе отремонтируют крышу, которая протекает во время дождя

По решению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Яммской средней школе отремонтируют кровлю. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В ходе осмотра помещений глава региона обратил внимание на многочисленные протечки.

Директор школы Александр Сосницкий отметил, что протекающая крыша — основная проблема учебного заведения. Во время дождя вода на парты капает, добавил учитель.

Михаил Ведерников спросил у начальника Государственного управления образования Псковской области Александра Седунова, сколько требуется на ремонт кровли. Тот уточнил, что сметная стоимость работ — 1,6 млн рублей. Требуется замена верхнего металлического покрытия, ремонт строп и устройство защитных элементов.

Сразу на месте врио губернатора дал поручение начальнику Управления образования подготовить документы на выделение необходимой суммы из резервного фонда администрации.