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Общество

Следователи приедут в Бежаницы и Великие Луки, чтобы пообщаться с местными жителями

8 мая 2018 года, 10:40

В мае руководство следственного управления Псковской области проведет выездные приемы граждан в Бежаницах и Великих Луках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

ГРАФИК ПРИЁМОВ

- в Бежаницком межрайонном следственном отделе (п.г.т. Бежаницы, ул. Смольная, д.20) прием будет проводить и.о. руководителя следственного управления Токарев Андрей Викторович 16 мая в 12.00.

- в следственном отделе по г.Великие Луки (г.Великие Луки, ул. Новосокольническая, д.17б) прием будет проводить заместитель руководителя следственного управления Больбух Дмитрий Анатольевич 22 мая в 14.00.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону «прямой линии» следственного управления тел. 8(8112) 290-602.

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