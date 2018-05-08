Следователи приедут в Бежаницы и Великие Луки, чтобы пообщаться с местными жителями

В мае руководство следственного управления Псковской области проведет выездные приемы граждан в Бежаницах и Великих Луках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.
В мае руководство следственного управления Псковской области проведет выездные приемы граждан в Бежаницах и Великих Луках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.
- в следственном отделе по г.Великие Луки (г.Великие Луки, ул. Новосокольническая, д.17б) прием будет проводить заместитель руководителя следственного управления Больбух Дмитрий Анатольевич 22 мая в 14.00.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону «прямой линии» следственного управления тел. 8(8112) 290-602.