Под Псковом начался ремонт дороги Подборовье-Лопатово-Боровичи

В Псковском районе идет ремонт дороги Подборовье-Лопатово-Боровичи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дорожники приступили к асфальтированию участка трассы Подборовье-Лопатово-Боровичи. Он проходит через деревни Большое Загорье и Чудинково Псковского района. Длина ремонтируемого дорожного отрезка почти 6 км. Здесь также восстанавливают водопропускные кюветы.

Ремонт выполняет региональное предприятие «Псковавтодор» в рамках работ по общему содержанию дорог, к которым организация на данном участке приступила в прошлом году. В этом году планируется восстановление верхних слоев асфальтобетонного покрытия завершить.