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Общество

В центре Пскова пешие колонны и техника генерально отрепетировали Парад Победы

8 мая 2018 года, 10:28

В Пскове на площади Ленина прошла репетиция Парада Победы. Об этом «Псковской правды» в пресс-службе муниципалитета.

С 19.00 на площади Ленина прошла репетиция 20-минутного плац-концерта, которым завершится Парад Победы. В этом году в плац-концерте будут задействованы стилизованные военные УАЗы и грузовик для придания сценам большей зрелищности.

В 21.00 началась тренировка военных: прохождение парадных коробок воинов Псковского гарнизона, воспитанников Псковского кадетского корпуса и военной техники. В этом году в парадном строю задействована 71 единица техники.

В ходе прогона было отработано движение автомобилей УАЗ, на которых перемещаются командующий парадом и принимающий его офицер, проверена работа звуковых систем, четкость и слаженность действий знаменной группы.

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