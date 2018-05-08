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Спорт

Псковские гребцы Александр Матвеев и Павел Сорин отправляются в Сербию и Францию

8 мая 2018 года, 10:14
Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области, гребец Павел Сорин успешно выступил на российских стартах, являвшихся отборочными на этап Кубка мира по академической гребле в Сербии.

На Кубке Федерации гребного спорта России он показал 6 и 7 время в одиночке, что позволило ему войти в состав основной четверки на Донской регате, проходившей следом там же, на гребном канале «Дон» в Ростове-на-Дону. На ней в составе парной четверки Павел Сорин уверенно взял первое место и вместе с командой (Николаем Пименовым, Александром Вязовкиным, Артёмом Косовым) будет представлять Россию на первом этапе Кубка мира в Белграде в первые дни июня.

Павел Сорин провел всю зиму в тренировках на воде, мечтая именно о международных победах.
Фото из личного архива спортсмена
Тренер спортсмена — заслуженный тренер России Сергей Матвеев отметил, что Павел соответствует уровню члена сборной России и сезон должен быть для него удачным.

Кстати, это не единственный подопечный Сергея Матвеева, который отправится на международный старт. На первенство Европы во Францию в мае отправится юниор Александр Матвеев, показавший высокие результаты для своего возраста в indoor-сезоне, а в прошлом году собравший золото всех внутренних юниорских стартов на воде.

Отметим, что также на гребном канале «Дон» в прошедшие выходные должны были пройти всероссийские старты для параспортсменов с участием псковского гребца Вадима Морозова, но из-за неготовности инфраструктуры они были отменены. Вадим готовится вместе с тренером Алексеем Простаком к Большой московской регате на стыке мая и июня, на которую отправится большинство псковских гребцов. 

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