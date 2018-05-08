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Общество

Добровольцы первыми начали тушить пожар в Порховском районе

8 мая 2018 года, 10:01

Ночью 1 мая на пункт связи пожарно-спасательной части № 25 города Порхов поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном по адресу: Порховский район, д. Верхний Мост. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

В 02:49 по этому адресу тут же были направлены два отделения ПСЧ-25 на пожарных автоцистернах, в составе семи работников под руководством начальника караула в роли руководителя тушения пожара и одной автоцистерны добровольной пожарной команды «Заря» во главе с водителем Вячеславом Смирновым и пожарными Алексеем Гавриловым и Иваном Емельяновым.

По прибытию автоцистерны добровольной пожарной команды было установлено, что происходит горение жилого дома размером 6х8 метров. Правильно оценив свои возможности, и выбрав правильное решающие направление действий по тушению пожара, добровольцы подали ствол «РСК-50» в места наиболее интенсивного горения. В скором времени, преодолев расстояние в 58 км, к работе подключились порховские пожарные. Общими усилиями пожар был локализован, а затем и потушен.

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