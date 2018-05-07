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Происшествия

18-летняя великолучанка попалась на краже денег у пенсионерки

7 мая 2018 года, 17:59

В Великих Луках установили местную жительницу, подозреваемую в краже денег у пенсионерки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Днем 20 апреля к горожанке, 1937 года рождении, подошла неизвестная девушка и предложила помочь поднести ее пакет до квартиры. А в подъезде дома по проспекту Гагарина у пенсионерки из пакета исчез кошелек с деньгами. Потерпевшая обратилась за помощью к стражам порядка.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая установлена. Это – не работающая великолучанка, 2000 года рождения Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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