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Общество

Юрий Инстранкин поздравил псковского ветерана с наступающим Днем Победы

7 мая 2018 года, 17:11

В минувшие выходные ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел полковник милиции в отставке Евгений Ильин принимал поздравления от стражей порядка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В гости к бывшему руководителю псковской милиции пришли начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин и председатель Совета ветеранов органов внутренних дел области Николай Северинюк.

Юрий Николаевич от всего коллектива псковской полиции поздравил ветерана и его супругу Марию Ильину с наступающим праздником и пожелал им крепкого здоровья и бодрости. Начальник регионального УМВД отметил, что Евгений Ильин до сих пор является активным участником ветеранского движения органов внутренних дел и передает свой опыт молодому поколению полицейских.

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