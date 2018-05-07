Уже 271 семья в Псковской области получает выплаты на первого ребёнка

В Псковской области 271 семья воспользовалась своим правом на получение ежемесячного пособия на рождение первенца, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Месячная выплата составляет 10 тыс 652 рубля.

Средства выплачиваются женщинам (или опекунам), у которых первый ребенок родился после 31 декабря 2017 года и среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума за 2-й квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты (в 2018 году — не более 17 тыс 967 рублей).

Пособие предоставляется ежемесячно до достижения ребенком 1,5 лет.