Жителям Пскова сообщили, где откроются выставки к празднику 9 мая

К Дню Победы в Пскове открылись выставки. В детской художественной школе (улица Конная, 30) до середины июня будет работать выставка работ учащихся «Они сражались за Родину». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева (улица Труда, 20) до 21 мая будет открыта выставка фотографий из фондов Государственного архива Псковской области.

8 мая в 15.00 в библиотеке - Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева (улица Юбилейная, 87 а) в рамках краеведческих квест-игр для молодежи города пройдёт мероприятие «Маршрутами Победы по улицам Завеличья».