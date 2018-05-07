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Экономика

Почти 4,5 млн рублей разделят между шестью рыбодобывающими предприятиями региона

7 мая 2018 года, 15:46

Шесть рыбодобывающих предприятий Псковской области получат в этом году субсидии за вылов и реализацию водных биоресурсов региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На эти цели из областного бюджета выделено 4,4 млн рублей по программе «Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса на 2014–2020 годы».

Всего было подано 7 заявок, но только документы шести организаций соответствовали критериям программы: ООО «Алла», ООО «Приозерное», ООО «Причал-АС», ООО «Экватор» и ООО «Ратоборец».

Размер субсидии каждого предприятия зависит от реализованного в прошлом году улова и составляет от 11 до 540 тыс рублей. Денежные средства организации используют на покупку новой техники и орудий лова, а также погашение кредитов и пополнение оборотных средств предприятий.

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