Псковичам рассказали, каким будет фейерверк во время празднования Дня Победы

Праздничный 5-минутный фейерверк ждет жителей и гостей Пскова вечером 9 Мая. Начнется действо в 23.00 и пройдет оно над Зеленым театром. Салютные установки будут расположены рядом с колесом обозрения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фейерверк в честь Дня Победы будет состоять из 574 залпов. Это будет многоуровневый высотный салют, имеющий отличительные особенности по набору пиротехнических эффектов. Предусматривается построение сценария по эффекту нарастания с ярким финалом.

Интенсивность залпов составит не менее 1 залпа в 0,5 - 1 секунду. Демонстрация фейерверка будет осуществляется под музыкальное сопровождение, состоящее из песен военных лет.