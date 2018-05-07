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Культура

Несколько дней подряд в Пскове будут идти концерты, посвященные Дню Победы

7 мая 2018 года, 14:37

С 7 по 8 мая в Пскове пройдёт ряд концертов, посвящённых Дню Победы. В детской музыкальной школе № 2 им. М.П. Мусоргского (улица Красноармейская, 21) 7 мая в 18.00 состоится отчётный концерт учащихся и преподавателей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

8 мая в 18.30 народное отделение Детской школы искусств (улица Олега Кошевого, 8) покажет программу «О той весне», а в 19.00 в детской музыкальной школе № 5 (улица Коммунальная, 48) прозвучит концерт учащихся и преподавателей «Подвиг ваш бессмертен».

10 мая в 15.00 в библиотеке «Диалог» (улица Посёлочная, 15) состоится концерт учащихся детской музыкальной школы № 4 «Дорогами Великой Победы».

11 мая в 14.00 псковичей приглашают в Дом офицеров на концертную программу «Мы - дети Великой Победы».

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