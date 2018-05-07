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Общество

Москва выделит Псковской области более 77 млн рублей на создание «Кванториума»

7 мая 2018 года, 14:50

Псковская область получит дополнительно более 77 млн рублей на создание «Кванториума». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Средства будут направлены на покупку высокотехнологичного оборудования, а также на обучение педагогических работников.

Напомним, псковский кванториум создается на базе Центра науки и спорта «Без предела» в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на основе частно-государственного партнерства. Соинвестор — ООО «СевЗапИнвест».

Проект высоко оценила в хода недавнего визита в регион заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.Поэтажное зонирование квантов и их направления также прошли согласования в Министерстве образования и науки РФ. Кванториум будет содержать гео-, нано-, аэро-, роботоквантум и квантум виртуальной реальности. Тестовый запуск последнего состоится уже в июне текущего года. Ежегодно через кванториум будет проходить не менее 800 детей.

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