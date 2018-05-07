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Политика

Владимир Путин вступил в должность президента России в четвёртый раз

7 мая 2018 года, 12:24

Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России - сроком на шесть лет. Торжественная церемония прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, участие в ней приняли более 5000 человек. Путин принял присягу около 12:05 по московскому времени.

Глава государства поклялся «уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

На церемонии инаугурации присутствовали представители исполнительной, законодательной, судебной ветвей власти, иностранные дипломаты, журналисты и представители общественных организаций. 

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