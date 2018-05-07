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Политика

Михаил Ведерников участвует в инаугурации президента России в Кремле

7 мая 2018 года, 12:17

В Кремле началась торжественная инаугурация избранного Президента России Владимира Путина. В числе приглашенных гостей на церемонии присутствует временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Владимир Путин займет высший государственный пост страны в четвертый раз. Церемония вступления в должность проходит в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. На инаугурации присутствуют депутаты и сенаторы, судьи Конституционного суда. Также на торжественное мероприятие приглашены доверенные лица президента и представители различных движений и организаций, которые помогали главе государства в его работе и во время выборной кампании.

Процедура началась ровно в полдень. За несколько минут до полудня Владимир Путин покинул первый корпус Кремля, где находится его рабочий кабинет, и отправился в парадную резиденцию главы государства — Большой Кремлевский дворец, где и принял президентскую присягу.

Напомним, выборы Президента России прошли 18 марта. В Псковской области Владимир Путин получил более 75% голосов, явка избирателей в регионе составила 65,34%.

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