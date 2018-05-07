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Общество

Шахматы от Михаила Ведерникова на турнире в Опочке завоевала команда ППК

7 мая 2018 года, 12:14

Командное первенство Псковской области по шахматам, посвященное Дню Великой Победы, прошло на базе Опочецкой гимназии имени первого русского шахматного мастера А. Д. Петрова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Главный приз — шахматы от врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова — выиграла команда Псковского педагогического комплекса.

От организаторов турнира все участники получили буклеты «Улицы Героев», которые напечатаны в рамках проекта «Команда 2018».

Всего в соревнованиях приняло участие 26 команд из разных районов и городов Псковской области.

Кроме того, в рамках первенства прошла викторина «Знать и помнить!», к которой ребята основательно готовились, изучая историю подвигов советского народа в годы ВОВ.

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