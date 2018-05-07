Шахматы от Михаила Ведерникова на турнире в Опочке завоевала команда ППК

Командное первенство Псковской области по шахматам, посвященное Дню Великой Победы, прошло на базе Опочецкой гимназии имени первого русского шахматного мастера А. Д. Петрова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Главный приз — шахматы от врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова — выиграла команда Псковского педагогического комплекса.

От организаторов турнира все участники получили буклеты «Улицы Героев», которые напечатаны в рамках проекта «Команда 2018».

Всего в соревнованиях приняло участие 26 команд из разных районов и городов Псковской области.

Кроме того, в рамках первенства прошла викторина «Знать и помнить!», к которой ребята основательно готовились, изучая историю подвигов советского народа в годы ВОВ.