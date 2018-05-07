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Культура

«О тех, кто защищал Родину» расскажут посетителям выставки в Печорах

7 мая 2018 года, 12:10

В Музее истории города Печоры открылась выставка «О тех, кто защищал Родину», посвященная печерянам - участникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

О мужестве, проявленном на полях сражений и в партизанских отрядах, повествуют письма с фронта, сухие строчки приказов и документов, фотографии военных лет из фондов музея.

Выставка «О тех, кто защищал Родину» продлится до конца мая. Ее можно посетить по адресу: г. Печоры, ул. Международная, д. 6. Информация по телефону: 8(81148)2-30-77.

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