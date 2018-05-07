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Культура

Бесплатная историческая выставка откроется 9 мая в Псковском музее-заповеднике

7 мая 2018 года, 11:48

Псковичи и гости города в День Победы смогут бесплатно посетить историческую выставку «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», которая развернется в Псковском музее-заповеднике. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Документальные свидетельства, фотографии и предметы военной эпохи, представленные в музее, рассказывают об одной из самых трагических и героических страниц в истории страны и Псковской области. Здесь собраны подлинные свидетельства об оккупации Псковского края, псковской православной миссии, узниках концлагерей, партизанской и подпольной борьбе с фашизмом, истории освобождения региона, местных участники войны и многом другом.

День открытых дверей на выставке «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» пройдет с 11.00 до 18.00. В рамках мероприятия также состоятся бесплатные экскурсионные программы.

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