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Культура

Псков вошёл в первую пятерку городов воинской славы России, популярных у туристов на 9 мая

7 мая 2018 года, 11:03

Псков вошёл в топ-5 городов воинской славы России у туристов в День Победы. Об этом сообщает Tvil.ru. Рейтинг сделан по данным броней гостиниц и квартир с 8 на 9 мая 2018 года.

В первую десятку городов воинской славы России, популярных у туристов в майский праздник, вошли Анапа, Феодосия, Петрозаводск, Псков, Великий Новгород, Выборг, Воронеж, Дмитров, Туапсе и Ростов-на-Дону.

По данным онлайн-сервиса, в Пскове в праздничный выходной туристы потратят на проживание менее двух тысяч рублей в сутки.

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