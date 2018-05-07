Псковичей приглашают сегодня на онлайн чтения, посвященные Великой Отечественной войне

7 мая Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Профсоюзная, д.2) приглашает всех желающих принять участие в акции онлайн чтений «И в День Победы нежный и туманный». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Свободный микрофон начинает работу с 12 часов в актовом зале библиотеки.

Участники, гости и жители города смогут прочесть знакомые и любимые произведения или выбрать прозаические отрывки и стихотворения на тему Великой Отечественной войны, подобранные библиотекарями.

Художественные образы расскажут о войне. Читая, участники акции вспомнят тяжкие годы войны, горечь поражений и Великую Победу.