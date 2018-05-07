Уличный грабитель, пойманный в Великих Луках, оказался бывшим заключенным

В городе на Ловати задержали 30-летнего грабителя. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

4 мая около 22 часов возле магазина по проспекту Гагарина у 36-летнего горожанина неизвестный злоумышленник с применением насилия открыто похитил мобильный телефон и попытался скрыться. По «горячим следам» подозреваемый был задержан. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый, в том числе за грабеж, житель Великолукского района.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.