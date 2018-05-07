Сегодня псковская галерея «Дар» приглашает всех желающих на свой 5-летний юбилей

7 мая художественной галерее ДАР, где проходит 55-я выставка питерского художника Сергея Феденко, юбилей - 5 лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе галереи.

Многие псковичи уже успели узнать и полюбить это место. Выставки живописи, графики, народных промыслов, детского творчества, фотовыставки российских и зарубежных авторов — вот далеко не полный перечень устраивавшихся здесь экспозиций.

Название галереи - «Дар» - говорящее: дар ведь — не только подарок, но, не в последнюю очередь, и талант. «Дар Божий» говорят о самых талантливых людях.

Данный проект воплотился в жизнь, существует, развивается и радует горожан и гостей Пскова благодаря инициативе гальериста и основателя Яудземиса Виктора Георгиевича, в рамках некоммерческого проекта ООО «ЦПИ Консультант».

Свой первый юбилей галерея отмечает в камерной обстановке и приглашает всех 7 мая с 15:00 на ул. Советская, д. 111.