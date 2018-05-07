Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Сегодня псковская галерея «Дар» приглашает всех желающих на свой 5-летний юбилей

7 мая 2018 года, 09:40

7 мая художественной галерее ДАР, где проходит 55-я выставка питерского художника Сергея Феденко, юбилей - 5 лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе галереи.

Многие псковичи уже успели узнать и полюбить это место. Выставки живописи, графики, народных промыслов, детского творчества, фотовыставки российских и зарубежных авторов — вот далеко не полный перечень устраивавшихся здесь экспозиций.

Название галереи - «Дар» - говорящее: дар ведь — не только подарок, но, не в последнюю очередь, и талант. «Дар Божий» говорят о самых талантливых людях.

Данный проект воплотился в жизнь, существует, развивается и радует горожан и гостей Пскова благодаря инициативе гальериста и основателя Яудземиса Виктора Георгиевича, в рамках некоммерческого проекта ООО «ЦПИ Консультант».

Свой первый юбилей галерея отмечает в камерной обстановке и приглашает всех 7 мая с 15:00 на ул. Советская, д. 111.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псков вошёл в первую пятерку городов воинской славы России, популярных у туристов на 9 мая
Полицейские просят помощи в поисках 63-летнего Бориса Мелентьева (ФОТО)
Псковичей приглашают сегодня на онлайн чтения, посвященные Великой Отечественной войне
Уличный грабитель, пойманный в Великих Луках, оказался бывшим заключенным
В Гдовском районе убийца-ревнивец получил 11 лет строгого режима
Александр Котов от имени депутатов Собрания поздравил псковичей с Днём радио
В Пскове впервые прошел Чемпионат по дворовому футболу
Псковские пожарные напоминают о правилах поведения при возгорании
Акция «Улицы героев» продлится до 9 мая

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Событие
3 мая 11:03

Май. Танки в городе

Как добраться до места построения Бессмертного полка через перекрытия, когда приходить на репетицию парада и где дадут фейерверк

Культура / Событие
3 мая 09:58

По красоте

После конкурса участницы «Миссис Псков» обзаводятся долгожданным потомством, открывают свой бизнес и снова приходят на кастинг

Культура
24 апреля 15:19

В своей тарелке

Девять европейских стран помогут псковским фермерам донести свою продукцию до столов туристов и местных жителей