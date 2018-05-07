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Происшествия

В Гдовском районе убийца-ревнивец получил 11 лет строгого режима

7 мая 2018 года, 09:36

В Гдовском районе 51-летнего жителя Санкт-Петербурга осудили за убийство своей сожительницы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

24 февраля 2017 года мужчина на почве ревности нанес своей сожительнице не менее 139 ударов ногами, руками, а также металлической кочергой по различным частям тела.

От полученных телесных повреждений 37-летняя женщина скончалась.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.

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