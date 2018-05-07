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Общество

Александр Котов от имени депутатов Собрания поздравил псковичей с Днём радио

7 мая 2018 года, 09:25

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли связи и массовых коммуникаций.

«От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём радио!

Сегодня невозможно представить нашу жизнь без мобильного телефона, радио, телевидения и интернета. В основе современного технологического прогресса лежит гениальное изобретение русского учёного Александра Попова, положившего начало новой информационной эре человечества.

В День радио мы чествуем многочисленную команду специалистов, которые трудятся в сфере электронных средств коммуникации. Это настоящие профессионалы своего дела: работники радио и телевидения, связисты, почтовики. Ваш труд чрезвычайно востребован – возможность оперативного получения и обмена информацией стала основой развития современного общества.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, успешной реализации всего задуманного и новых профессиональных достижений!»

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