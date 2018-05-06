В субботу, 5 мая, в Пскове впервые прошел Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, местом проведения мероприятия стала спортивная площадка на ул. Пароменской возле лицея № 4.

«Лигу дворового футбола» поддержал врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников в рамках проекта «Команда 2018». Он лично поздравил участников мероприятия и напомнил, что совсем скоро наша страна впервые за свою историю примет Чемпионат мира по футболу. «В преддверии такого грандиозного праздника мы все с вами становимся частью большой футбольной команды и частью нашей большой футбольной страны. Многие известные футболисты начинали с дворового футбола. Любительский спорт также важен, как и профессиональный, потому что он раскрывает таланты и дает возможности для формирования спортивной культуры. Футбол — командная игра, и я желаю каждому из вас почувствовать вкус борьбы и найти здесь новых друзей», — сказал Михаил Ведерников.

Автор идеи, член «Команды 2018» Андрей Бегмуратов поблагодарил Михаила Ведерникова за поддержку. Он сообщил, что торжественные мероприятия по случаю старта Чемпионата по дворовому футболу проходят и в Великих Луках.

Всего, по предварительным данным, в городских и районных этапах Чемпионата участвует около тысячи человек. Команды футболистов-любителей со всей области борются за главный приз — Кубок Губернатора региона. Зональные (полуфинальные) матчи пройдут 19–20 мая в Великих Луках, Пскове и Пушкинских Горах. Финал состоится в областном центре 26 мая.

Цель проекта «Лига дворового футбола» — формирование интереса к занятию спортом и здоровому образу жизни у молодежи Псковской области, а также повышение уровня любительского футбола региона. Его главная задача — объединить существующие любительские лиги и дворовые футбольные команды Псковской области в одно большое спортивно-массовоемероприятие.

В турнире могут принять участие непрофессиональные футбольные команды, сборные образовательных организаций и трудовых коллективов. Состязание проходит в трех возрастных группах: с 10 до 13 лет, с 14 до 17 лет, от 18 лет и старше.

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