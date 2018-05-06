Акция «Улицы героев» продлится до 9 мая

Печорский район
7 мая, 11:00 – 13:00, Печоры, площадь Победы
Куньинский район
7 мая, 12:00 – 14:00, Кунья, улица Дзержинского, дом 2, возле магазина «Тайфун», рядом с доской объявлений
Куньинский район
8 мая, 12:00 – 14:00, Кунья, улица Дзержинского, дом 2, возле магазина «Тайфун», рядом с доской объявлений
Усвятский район
7 мая, 12:00 – 14:00, Усвяты, Советская площадь
Усвятский район
8 мая, Усвяты, перекрёсток улиц 40 лет Октября и 25 Октября (площадка возле МОУ «Усвятская средняя общеобразовательная школа»)
Псковский район
7 мая, 15:00 - 17:00, деревня Писковичи, площадка около торгового центра
Псковский район
8 мая, 15:00 - 17:00, деревня Писковичи, площадка около торгового центра
Псковский район
7 мая, 18:00 – 20:00, деревня Родина, автобусная остановка
Псковский район
8 мая, 15:00 – 17:00, деревня Родина, автобусная остановка
Псковский район
8 мая, 18:00 – 20:00, деревня Тямша, автобусная остановка
Псковский район
7 мая, 18:00 – 20:00, деревня Тямша, автобусная остановка
Псковский район
7 мая, 11:00 – 13:00, деревня Неелово, площадка около Культурно-досугового центра
Псковский район
8 мая, 11:00 – 13:00, деревня Неелово, улица Новая, дом 9
Гдовский район
6 мая, 12:00 – 14:00, Гдов, улица Карла Маркса, дом 10 (площадка около общественной приемной партии «Единая Россия»)
Пустошкинский район
6 мая, 10:00 – 12:00, Пустошка, городской рынок
Пустошкинский район
7 мая, 11:00 – 13:00, Пустошка, улица Октябрьская
Красногородский район
7 мая, Красногородск, улица Советская, возле домов 24 и 24а (у здания универмага и отделения ПАИ Сбербанк)
Красногородский район
8 мая, Красногородск, улица Советская, возле домов 24 и 24а (у здания универмага и отделения ПАИ Сбербанк)
Опочецкий район
7 мая, 14:00-16:00, Опочка, улица Коммунальная, напротив библиотеки имени А. С. Пушкина
Опочецкий район
8 мая, 12:00-14:00, Опочка, улица Коммунальная, напротив библиотеки имени А. С. Пушкина
Пушкиногорский район
7 мая, 16:00 – 18:00, Пушкинские Горы, улица Ленина (площадка у магазина «Магнит»)
Пушкиногорский район
8 мая, 8:00 – 11:00, Пушкинские Горы, улица Ленина (площадка у цветочного ларька)
Невельский район
7 мая, 12:00 – 14:00, Невель, улица Ленина, Центральное воинское захоронение
Невельский район
8 мая, 12:00 – 14:00, Невель, улица Ленина, Центральное воинское захоронение
Плюсский район
7 мая, 9:30 – 11:30, Плюсса, перекрёсток улиц Коммунальной и Ленина, деревни Заполье, Посолодино, Ляды
Плюсский район
8 мая, 12:00 - 14:00, Плюсса, улицы Комсомольская, Фадеева, Гнаровской
Пыталовский район
5 мая, 12:00 – 14:00, Пыталово, на площади у Дома культуры по адресу: улица Красноармейская, дом 25
Пыталовский район
6 мая, 12:00 – 14:00, Пыталово, на площади у Дома культуры по адресу: улица Красноармейская, дом 25
Палкинский район
6 мая, Палкино, главная площадь
Палкинский район
7 мая, Палкино, главная площадь
Локнянский район
5 мая, 10:00 – 12:00, Локня, площадь Ленина
Локнянский район
7 мая, Локня, улица Первомайская (у магазина «Пятерочка»)
Дновский район
5 мая, 11:00 – 13:00, Дно, центральная городская площадь
Дновский район
6 мая, 11:00 – 13:00, Дно, центральная городская площадь
Дедовичский район
8 мая, 11:00 – 13:00, Дедовичи, улица Егорова, дом 10, площадь около торгового центра
Бежаницкий район
7 мая, 8:30-10:30, Бежаницы, улица Смольная, дом 14, у здания нового Дома культуры
Бежаницкий район
8 мая, 11:30 – 13:30, Бежаницы, улица Смольная, дом 17, у здания Центральной районной библиотеки
Себежский район
7 мая, 13:00 – 15:00, Себеж, улица 7 ноября, площадь Районного культурного центра
Себежский район
8 мая, 12:00 – 14:00, посёлок Идрица, площадь перед Домом культуры
Порховский район
6 мая, 15:00 – 17:00, Порхов, площадь Красной Армии
Новосокольнический район
6 мая, 11:00 - 13:00, Новосокольники, площадь перед Домом культуры имени Воровского, улица Партизанская, дом 13
Великолукский район
7 мая, 15:00 - 17:00, посёлок Дубрава-1
Великолукский район
8 мая, 15:00 - 17:00 посёлок Дубрава-1
Великолукский район
7 мая, 9:00 - 11:00, деревня Переслегино
Великолукский район
8 мая, 9:00 - 11:00, деревня Переслегино
Новоржевский район
7 мая, 11:00 – 13:00, Новоржев, улица Германа, площадка около магазина «Пятерочка»
Новоржевский район
8 мая, 11:00 – 13:00, Новоржев, улица Пушкина, площадка около магазина «Магнит»
Великие Луки
7 мая, 16:00 - 18:00, площадь Калинина (у центрального рынка)
Великие Луки
8 мая, 16:00 - 18:00, площадь Калинина (у центрального рынка)
Великие Луки
7 мая, 16:00 - 18:00, площадь Рокоссовского (у театра)
Великие Луки
8 мая, 16:00 - 18:00 площадь Рокоссовского (у театра)
Великие Луки
7 мая, 16:00 - 18:00, улица Некрасова, дом 2 – площадь Ленина (центральная аптека)
Великие Луки
8 мая, 16:00 - 18:00, улица Некрасова, дом 2 – площадь Ленина (центральная аптека)
Великие Луки
7 мая, 16:00 - 18:00, проспект Ленина, дом 24 (кафе «Кофейня»)
Великие Луки
8 мая, 16:00 - 18:00, проспект Ленина, дом 24 (кафе «Кофейня»)
Великие Луки
7 мая, 16:00 - 18:00, площадка перед торговым центром «Апельсин»
Великие Луки
8 мая, 16:00 - 18:00, площадка перед торговым центром «Апельсин»
Великие Луки
7 мая, 16:00 - 18:00, проспект Гагарина, дом 89 (магазин «Пятерочка»)
Великие Луки
8 мая, 16:00 - 18:00, проспект Гагарина, дом 89 (магазин «Пятерочка»)
Великие Луки
7 мая, 16:00 - 18:00, улица Ставского (аптека «36,6»)
Великие Луки
8 мая, 16:00 - 18:00, улица Ставского (аптека «36,6»)
Великие Луки
7 мая, 16:00 - 18:00, Юбилейная площадь (плотина)
Великие Луки
8 мая 16:00 - 18:00, Юбилейная площадь (плотина)
Островский район
7 мая, 12:00 – 14:00, Остров, площадь Клавы Назаровой
Островский район
7 мая, 12: 00 – 14:00, Остров – 2, улица Шумейко, площадка около магазина «Магнит»
Островский район
7 мая, 12:00 – 14:00, Остров – 3, улица Фестивальная, напротив КПП верхнего ДО
Островский район
8 мая, 12:00 – 14:00, Остров, площадь Клавы Назаровой
Островский район
8 мая, 12:00 – 14:00, Остров – 2, улица Шумейко, площадка около магазина «Магнит»
Островский район
8 мая, 12:00 – 14:00, Остров – 3, улица Фестивальная, напротив КПП верхнего ДО
Стругокрасненский район
7 мая, 12:00 – 14:00, Струги Красные, улица Советская, центральная площадь
Стругокрасненский район
8 мая, 12:00 – 14:00, Струги Красные, улица Советская, центральная площадь
Псков
6 мая, 12:00 – 14:00, улица Западная, Сквер ветеранов
Псков
6 мая, 12:00 – 14:00, Рижский проспект, Рижский парк (напротив гостиницы «Рижская»)
Псков
6 мая, 12:00 – 14:00, улица Максима Горького, Сквер искусств
Псков
6 мая, 12:00 – 14:00, площадь Ленина, дом 3, напротив кинотеатра «Октябрь»
Псков
6 мая, 12:00 – 14:00 площадь Ленина, напротив главного корпуса Псковского государственного университета
Псков
6 мая, 12:00 – 14:00 улица Труда, Сквер энтузиастов
Псков
6 мая, 12:00 – 14:00, Октябрьская площадь, возле памятника княгине Ольге
Псков
6 мая, 12:00 – 14:00 Октябрьский проспект, остановка «Детский парк»
Псков
6 мая, 12:00 – 14:00, Октябрьский проспект, остановка «Летний сад», памятник Пушкину
Псков
6 мая, 12:00 – 14:00, Октябрьский проспект, остановка «Летний сад», возле фонтана
Псков
6 мая, 12:00 – 14:00, парк «Куопио» (рядом с детской площадкой)
Псков
6 мая, 12:00 – 14:00, улица Верхнебереговая, парк реки Псковы