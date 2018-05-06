Акция «Улицы героев» продлится до 9 мая

В Псковской области продолжается уличная акция, посвященная Дню Победы, в рамках которой волонтёры, одетые в военную форму, раздают жителям региона исторические буклеты «Улицы героев». Как сообщили «Псковской правде в пресс-службе администрации региона, в буклетах, которые напечатаны по инициативе врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, размещена информация об истории каждой улицы в регионе, названной именами героев Советского Союза, ветеранов.

Акция продлится до 9 мая. Сегодня буклеты с информацией об истории улиц в регионе получат жители Гдова и Пустошки.

О том, как прошла акция «Улицы героев» в Пскове смотрите в нашем фоторепортаже: http://pravdapskov.ru/media/0002204

Напомним, что «Улицы Героев» реализуются в рамках проекта #Команда2018.