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Происшествия

Полицейские продолжают поиски пропавшей жительницы Псковского района (ФОТО)

6 мая 2018 года, 10:24

ОМВД России по Псковскому району разыскивается Цветкова Наталья Анатольевна, 1990 года рождения. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, последний раз девушку видели 10 июня прошлого года на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района. И до настоящего времени местонахождение Цветковой неизвестно.

Наталья Цветкова
Фото пресс-службы УМВД

Приметы: на вид 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Была одета: матерчатые штаны в черно-белую полоску, желтая футболка, серая куртка, коричневые резиновые сапоги. При себе у Цветковой были полиэтиленовый пакет, белые туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Н.А.Цветковой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.

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