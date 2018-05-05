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Общество

Волонтер акции «Улицы Героев»: Псковичи сразу начинают читать наши буклеты

5 мая 2018 года, 17:07

В субботу, 5 мая, стартовала акция по раздаче буклетов «Улицы Героев». График работы волонтеров по всей области с конкретными адресами опубликован на сайте «Псковской правды». Буклеты посвящены героям Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы по всей Псковской области. Идею поддержал врио губернатора Михаил Ведерников, акция проходит в рамках проекта #Команда2018, инициированного главой региона.

Одним из волонтеров акции стал студент 4 курса финансово-экономического факультета ПсковГУ Андрей Моргунов.

- Предложил свою помощь, как только узнал про эту акцию, - рассказал молодой человек «Псковской правде». – Я воспитан так, что тема Великой Отечественной войны имеет для меня особое значение.

Издание связалось с Андреем в тот момент, когда он с товарищами раздавал буклеты на улице Коммунальной – между рынком «Нива» и «Империалом». С 12:00 волонтеры уже сменили несколько точек в городе. Сколько именно раздали буклетов, пока не считали. По предположению Андрея, в час разбирают примерно 150 изданий.

- Людям эту акция нравится, особенно тем, кто с детьми. Приятно видеть, как сразу раскрывают книжечки и начинают читать. Думаю, это полезная акция, люди должны помнить своих героев, - уверен Андрей Моргунов.

Смотрите фоторепортаж с раздачи буклетов «Улицы Героев».

Напомним, ранее инициатор акции студентка Глория Тесля рассказала «Псковской правде» о намерении развивать идею: «Будем проводить социальные опросы. Например, выходить на улицу Байкова и спрашивать людей, которых встретим на этой улице, знают ли они, в честь кого названа их улица. Прохожим также планируем давать краткую историческую информации и буклеты. Кроме того, будем снимать видеоролики о героях и о том, почему именно их именами названы улицы в Псковской области».

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