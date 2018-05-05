Под эгидой «Единой России» в Порхове прошёл спортивно-развлекательный фестиваль

5 мая в Порхове под эгидой партии «Единая Россия» прошёл спортивно-развлекательный фестиваль, который собрал молодежь из 3 городов Псковской области - Пскова, Дно и Порхова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе местного отделения партии, мероприятие проводится уже в третий раз. Однако, если в прошлые годы это был праздник для любителей стритбола, то сегодня организаторы дополнили программу площадкой для брейк-данса и мастер-классом по парикмахерскому искусству, во время которого профессионал сделал ребятам стильные стрижки.

Также в рамках фестиваля прошла акция по раздаче георгиевских ленточек.

Центральным событием фестиваля стали традиционные соревнования по уличному баскетболу. За победу боролись 22 команды из Пскова, Дно и Порхова. Лучшие участники были награждены грамотами и медалями.

Содействие в проведении турнира оказал председатель региональной Федерации баскетбола Матвей Петров.

«Раньше баскетбольная площадка в Порхове пустовала, а теперь в хорошую погоду, как сегодня, здесь всегда собирается молодежь. Фестиваль помог привлечь внимание подрастающего поколения к этому виду спорта, он, безусловно, способствует популяризации здорового и спортивного образа жизни», - отметил секретарь Порховского районного отделения «Единой России», депутат областного Собрания Геннадий Григорьев.