Очевидцев наезда велосипедиста на 17-летнего парня разыскивают в Пскове

Очевидцев наезда велосипедиста на пешехода ищут в областном центре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

23 апреля в травмпункт обратился молодой человек, 2001 года рождения, с телесными повреждениями. Он был госпитализирован в Псковскую областную детскую больницу.

Установлено, что телесные повреждения пострадавший получил в результате наезда на него велосипедиста. Это произошло 23 апреля текущего года на Октябрьском проспекте у дома № 14. Велосипедист оставил место происшествия (предположительно, велосипед темно-синий спортивного типа).

Если вы стали очевидцами этого происшествия, просьба обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.