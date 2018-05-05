Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Очевидцев наезда велосипедиста на 17-летнего парня разыскивают в Пскове

5 мая 2018 года, 10:55

Очевидцев наезда велосипедиста на пешехода ищут в областном центре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

23 апреля в травмпункт обратился молодой человек, 2001 года рождения, с телесными повреждениями. Он был госпитализирован в Псковскую областную детскую больницу.

Установлено, что телесные повреждения пострадавший получил в результате наезда на него велосипедиста. Это произошло 23 апреля текущего года на Октябрьском проспекте у дома № 14. Велосипедист оставил место происшествия (предположительно, велосипед темно-синий спортивного типа).

Если вы стали очевидцами этого происшествия, просьба обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.        

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Волонтер акции «Улицы Героев»: Псковичи сразу начинают читать наши буклеты
Под эгидой «Единой России» в Порхове прошёл спортивно-развлекательный фестиваль
Коротко стриженного кареглазого мужчину разыскивают в Великих Луках (ФОТО)
«Ситцевый бал» устроят в городском культурном центре Пскова 6 мая
Уличная акция по раздаче буклетов «Улицы героев» стартовала в Псковской области
У псковичей, недовольных работой полицейских, есть возможность пожаловаться
Псковичей приглашают сегодня на двухчасовой концерт в амфитеатр Детского парка
Кражу обручального кольца и планшета раскрыли великолукские полицейские
В порче фасада псковской школы в Борисовичах подозревается 17-летний парень

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия
26 апреля 10:16

Смертельный пал

Из-за подожженной травы в Себежском районе погиб пенсионер, печорская семья осталась без крова

Происшествия / ЧП
27 марта 10:02

Кемерово

Путин приехал в «город ангелов» и провел совещание о ликвидации пожара в ТЦ

Происшествия
27 февраля 10:45

Человек в огне

Сотрудники ГИБДД спасли от смерти псковича, загоревшегося от Вечного огня