Коротко стриженного кареглазого мужчину разыскивают в Великих Луках (ФОТО)

В Великих Луках разыскивается Васильев Евгений Витальевич, 1985 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В апреле 2017 года этот мужчина был досрочно освобожден из мест лишения свободы и прибыл в Великие Луки, где проживал в общежитии по улице Дружбы.