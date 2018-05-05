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Происшествия

Коротко стриженного кареглазого мужчину разыскивают в Великих Луках (ФОТО)

5 мая 2018 года, 10:39

В Великих Луках разыскивается Васильев Евгений Витальевич, 1985 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В апреле 2017 года этот мужчина был досрочно освобожден из мест лишения свободы и прибыл в Великие Луки, где проживал в общежитии по улице Дружбы.


Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

ПРИМЕТЫ

На вид 31 год, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, очень широкие темные брови, глаза карие, волосы прямые черные. Носит короткую стрижку. Размер обуви 41-43. Был обут в голубые кроссовки с подошвой салатового цвета.

КУДА ЗВОНИТЬ

Если вам что-либо известно о местонахождении Васильева Евгения Витальевича, просьба обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (8-811-53) 5-27-94 или 02.

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