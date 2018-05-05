Уличная акция по раздаче буклетов «Улицы героев» стартовала в Псковской области

|
Район
|
Дата, время и место проведения акции
|
Печорский район
|
5 мая, 11:00 - 13:00, Печоры, площадь Победы
|
Печорский район
|
7 мая, 11:00 – 13:00, Печоры, площадь Победы
|
Куньинский район
|
7 мая, 12:00 – 14:00, Кунья, улица Дзержинского, дом 2,
возле магазина «Тайфун», рядом с доской объявлений
|
Куньинский район
|
8 мая, 12:00 – 14:00, Кунья, улица Дзержинского, дом 2,
возле магазина «Тайфун», рядом с доской объявлений
|
Усвятский район
|
7 мая, 12:00 – 14:00, Усвяты, Советская площадь
|
Усвятский район
|
8 мая, Усвяты, перекрёсток улиц 40 лет Октября и 25 Октября
(площадка возле МОУ «Усвятская средняя общеобразовательная
школа»)
|
Псковский район
|
7 мая, 15:00 - 17:00, деревня Писковичи, площадка около
торгового центра
|
Псковский район
|
8 мая, 15:00 - 17:00, деревня Писковичи, площадка около
торгового центра
|
Псковский район
|
7 мая, 18:00 – 20:00, деревня Родина, автобусная остановка
|
Псковский район
|
8 мая, 15:00 – 17:00, деревня Родина, автобусная остановка
|
Псковский район
|
8 мая, 18:00 – 20:00, деревня Тямша, автобусная остановка
|
Псковский район
|
7 мая, 18:00 – 20:00, деревня Тямша, автобусная остановка
|
Псковский район
|
7 мая, 11:00 – 13:00, деревня Неелово, площадка около
Культурно-досугового центра
|
Псковский район
|
8 мая, 11:00 – 13:00, деревня Неелово, улица Новая, дом 9
|
Гдовский район
|
5 мая, 12:00 – 14:00, Гдов, улица Карла Маркса, дом 10
(площадка около общественной приемной партии «Единая
Россия»)
|
Гдовский район
|
6 мая, 12:00 – 14:00, Гдов, улица Карла Маркса, дом 10
(площадка около общественной приемной партии «Единая
Россия»)
|
Пустошкинский район
|
6 мая, 10:00 – 12:00, Пустошка, городской рынок
|
Пустошкинский район
|
7 мая, 11:00 – 13:00, Пустошка, улица Октябрьская
|
Красногородский район
|
7 мая, Красногородск, улица Советская,
возле домов 24 и 24а (у здания универмага и отделения ПАИ
Сбербанк)
|
Красногородский район
|
8 мая, Красногородск, улица Советская, возле домов 24 и 24а
(у здания универмага и отделения ПАИ Сбербанк)
|
Опочецкий район
|
7 мая, 14:00-16:00, Опочка, улица Коммунальная, напротив
библиотеки имени А. С. Пушкина
|
Опочецкий район
|
8 мая, 12:00-14:00, Опочка, улица Коммунальная, напротив
библиотеки имени А. С. Пушкина
|
Пушкиногорский район
|
7 мая, 16:00 – 18:00, Пушкинские Горы, улица Ленина
(площадка у магазина «Магнит»)
|
Пушкиногорский район
|
8 мая, 8:00 – 11:00, Пушкинские Горы, улица Ленина
(площадка у цветочного ларька)
|
Невельский район
|
7 мая, 12:00 – 14:00, Невель, улица Ленина, Центральное
воинское захоронение
|
Невельский район
|
8 мая, 12:00 – 14:00, Невель, улица Ленина, Центральное
воинское захоронение
|
Плюсский район
|
7 мая, 9:30 – 11:30, Плюсса, перекрёсток улиц Коммунальной
и Ленина, деревни Заполье, Посолодино, Ляды
|
Плюсский район
|
8 мая, 12:00 - 14:00, Плюсса, улицы Комсомольская, Фадеева,
Гнаровской
|
Пыталовский район
|
5 мая, 12:00 – 14:00, Пыталово, на площади у Дома культуры
по адресу: улица Красноармейская, дом 25
|
Пыталовский район
|
6 мая, 12:00 – 14:00, Пыталово, на площади у Дома культуры
по адресу: улица Красноармейская, дом 25
|
Палкинский район
|
6 мая, Палкино, главная площадь
|
Палкинский район
|
7 мая, Палкино, главная площадь
|
Локнянский район
|
5 мая, 10:00 – 12:00, Локня, площадь Ленина
|
Локнянский район
|
7 мая, Локня, улица Первомайская (у магазина «Пятерочка»)
|
Дновский район
|
5 мая, 11:00 – 13:00, Дно, центральная городская площадь
|
Дновский район
|
6 мая, 11:00 – 13:00, Дно, центральная городская площадь
|
Дедовичский район
|
5 мая, 11:00 – 13:00, Дедовичи, улица Энергетиков, дом 1
(площадь около рынка)
|
Дедовичский район
|
8 мая, 11:00 – 13:00, Дедовичи, улица Егорова, дом 10,
площадь около торгового центра
|
Бежаницкий район
|
7 мая, 8:30-10:30, Бежаницы, улица Смольная, дом 14, у
здания нового Дома культуры
|
Бежаницкий район
|
8 мая, 11:30 – 13:30, Бежаницы, улица Смольная, дом 17, у
здания Центральной районной библиотеки
|
Себежский район
|
7 мая, 13:00 – 15:00, Себеж, улица 7 ноября, площадь
Районного культурного центра
|
Себежский район
|
8 мая, 12:00 – 14:00, посёлок Идрица, площадь перед Домом
культуры
|
Порховский район
|
5 мая, 15:00 – 17:00, Порхов, площадь Красной Армии
|
Порховский район
|
6 мая, 15:00 – 17:00, Порхов, площадь Красной Армии
|
Новосокольнический район
|
5 мая, 17:00 - 19:00, Новосокольники, улица Базарная, дом 1
|
Новосокольнический район
|
6 мая, 11:00 - 13:00, Новосокольники, площадь перед Домом
культуры имени Воровского, улица Партизанская, дом 13
|
Великолукский район
|
7 мая, 15:00 - 17:00, посёлок Дубрава-1
|
Великолукский район
|
8 мая, 15:00 - 17:00 посёлок Дубрава-1
|
Великолукский район
|
7 мая, 9:00 - 11:00, деревня Переслегино
|
Великолукский район
|
8 мая, 9:00 - 11:00, деревня Переслегино
|
Новоржевский район
|
7 мая, 11:00 – 13:00, Новоржев, улица Германа, площадка
около магазина «Пятерочка»
|
Новоржевский район
|
8 мая, 11:00 – 13:00, Новоржев, улица Пушкина, площадка
около магазина «Магнит»
|
Великие Луки
|
7 мая, 16:00 - 18:00, площадь Калинина (у центрального
рынка)
|
Великие Луки
|
8 мая, 16:00 - 18:00, площадь Калинина (у центрального
рынка)
|
Великие Луки
|
7 мая, 16:00 - 18:00, площадь Рокоссовского (у театра)
|
Великие Луки
|
8 мая, 16:00 - 18:00 площадь Рокоссовского (у театра)
|
Великие Луки
|
7 мая, 16:00 - 18:00, улица Некрасова, дом 2 – площадь
Ленина (центральная аптека)
|
Великие Луки
|
8 мая, 16:00 - 18:00, улица Некрасова, дом 2 – площадь
Ленина (центральная аптека)
|
Великие Луки
|
7 мая, 16:00 - 18:00, проспект Ленина, дом 24 (кафе
«Кофейня»)
|
Великие Луки
|
8 мая, 16:00 - 18:00, проспект Ленина, дом 24 (кафе
«Кофейня»)
|
Великие Луки
|
7 мая, 16:00 - 18:00, площадка перед торговым центром
«Апельсин»
|
Великие Луки
|
8 мая, 16:00 - 18:00, площадка перед торговым центром
«Апельсин»
|
Великие Луки
|
7 мая, 16:00 - 18:00, проспект Гагарина, дом 89 (магазин
«Пятерочка»)
|
Великие Луки
|
8 мая, 16:00 - 18:00, проспект Гагарина, дом 89 (магазин
«Пятерочка»)
|
Великие Луки
|
7 мая, 16:00 - 18:00, улица Ставского (аптека «36,6»)
|
Великие Луки
|
8 мая, 16:00 - 18:00, улица Ставского (аптека «36,6»)
|
Великие Луки
|
7 мая, 16:00 - 18:00, Юбилейная площадь (плотина)
|
Великие Луки
|
8 мая 16:00 - 18:00, Юбилейная площадь (плотина)
|
Островский район
|
7 мая, 12:00 – 14:00, Остров, площадь Клавы Назаровой
|
Островский район
|
7 мая, 12: 00 – 14:00, Остров – 2, улица Шумейко, площадка
около магазина «Магнит»
|
Островский район
|
7 мая, 12:00 – 14:00, Остров – 3, улица Фестивальная,
напротив КПП верхнего ДО
|
Островский район
|
8 мая, 12:00 – 14:00, Остров, площадь Клавы Назаровой
|
Островский район
|
8 мая, 12:00 – 14:00, Остров – 2, улица Шумейко, площадка
около магазина «Магнит»
|
Островский район
|
8 мая, 12:00 – 14:00, Остров – 3, улица Фестивальная,
напротив КПП верхнего ДО
|
Стругокрасненский район
|
7 мая, 12:00 – 14:00, Струги Красные, улица Советская,
центральная площадь
|
Стругокрасненский район
|
8 мая, 12:00 – 14:00, Струги Красные, улица Советская,
центральная площадь
|
Псков
|
5 мая, 12:00 – 14:00, улица Западная, Сквер ветеранов
|
Псков
|
5 мая, 12:00 – 14:00, Рижский проспект, Рижский парк
(напротив гостиницы «Рижская»)
|
Псков
|
5 мая, 12:00 – 14:00, улица Максима Горького, Сквер
искусств
|
Псков
|
5 мая, 12:00 – 14:00, площадь Ленина, дом 3, напротив
кинотеатра «Октябрь»
|
Псков
|
5 мая, 12:00 – 14:00, площадь Ленина, напротив главного
корпуса Псковского государственного университета
|
Псков
|
5 мая, 12:00 – 14:00, улица Труда, Сквер энтузиастов
|
Псков
|
5 мая, 12:00 – 14:00, Октябрьская площадь, возле памятника
княгине Ольге
|
Псков
|
5 мая, 12:00 – 14:00, Октябрьский проспект, остановка
«Детский парк»
|
Псков
|
5 мая, 12:00 – 14:00, Октябрьский проспект, остановка
«Летний сад», памятник Пушкину
|
Псков
|
5 мая, 12:00 – 14:00, Октябрьский проспект, остановка
«Летний сад», возле фонтана
|
Псков
|
5 мая, 12:00 – 14:00, парк «Куопио» (рядом с детской
площадкой)
|
Псков
|
5 мая, 12:00 – 14:00, улица Верхнебереговая, парк реки
Псковы
|
Псков
|
6 мая, 12:00 – 14:00, улица Западная, Сквер ветеранов
|
Псков
|
6 мая, 12:00 – 14:00, Рижский проспект, Рижский парк
(напротив гостиницы «Рижская»)
|
Псков
|
6 мая, 12:00 – 14:00, улица Максима Горького, Сквер
искусств
|
Псков
|
6 мая, 12:00 – 14:00, площадь Ленина, дом 3, напротив
кинотеатра «Октябрь»
|
Псков
|
6 мая, 12:00 – 14:00 площадь Ленина, напротив главного
корпуса Псковского государственного университета
|
Псков
|
6 мая, 12:00 – 14:00 улица Труда, Сквер энтузиастов
|
Псков
|
6 мая, 12:00 – 14:00, Октябрьская площадь, возле памятника
княгине Ольге
|
Псков
|
6 мая, 12:00 – 14:00 Октябрьский проспект, остановка
«Детский парк»
|
Псков
|
6 мая, 12:00 – 14:00, Октябрьский проспект, остановка
«Летний сад», памятник Пушкину
|
Псков
|
6 мая, 12:00 – 14:00, Октябрьский проспект, остановка
«Летний сад», возле фонтана
|
Псков
|
6 мая, 12:00 – 14:00, парк «Куопио» (рядом с детской
площадкой)
|
Псков
|
6 мая, 12:00 – 14:00, улица Верхнебереговая, парк реки
Псковы