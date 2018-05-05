Уличная акция по раздаче буклетов «Улицы героев» стартовала в Псковской области

5 мая в Псковской области стартует уличная акция, посвященная Дню Победы, в рамках которой волонтёры, одетые в военную форму, будут раздавать жителям региона исторические буклеты «Улицы героев». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, акция продлится до 9 мая.

В буклетах, которые напечатаны по инициативе врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, будет размещена информация об истории каждой улицы в регионе, названной именами героев Советского Союза, ветеранов.