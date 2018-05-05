Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Уличная акция по раздаче буклетов «Улицы героев» стартовала в Псковской области

5 мая 2018 года, 10:19

5 мая в Псковской области стартует уличная акция, посвященная Дню Победы, в рамках которой волонтёры, одетые в военную форму, будут раздавать жителям региона исторические буклеты «Улицы героев». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, акция продлится до 9 мая.

В буклетах, которые напечатаны по инициативе врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, будет размещена информация об истории каждой улицы в регионе, названной именами героев Советского Союза, ветеранов.

Напомним, что «Улицы Героев» реализуются в рамках проекта #Команда2018.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

Район

Дата, время и место проведения акции

Печорский район

5 мая, 11:00 - 13:00, Печоры, площадь Победы

Печорский район

7 мая, 11:00 – 13:00, Печоры, площадь Победы

Куньинский район

7 мая, 12:00 – 14:00, Кунья, улица Дзержинского, дом 2, возле магазина «Тайфун», рядом с доской объявлений

Куньинский район

8 мая, 12:00 – 14:00, Кунья, улица Дзержинского, дом 2, возле магазина «Тайфун», рядом с доской объявлений

Усвятский район

7 мая, 12:00 – 14:00, Усвяты, Советская площадь

Усвятский район

8 мая, Усвяты, перекрёсток улиц 40 лет Октября и 25 Октября (площадка возле МОУ «Усвятская средняя общеобразовательная школа»)

Псковский район

7 мая, 15:00 - 17:00, деревня Писковичи, площадка около торгового центра

Псковский район

8 мая, 15:00 - 17:00, деревня Писковичи, площадка около торгового центра

Псковский район

7 мая, 18:00 – 20:00, деревня Родина, автобусная остановка

Псковский район

8 мая, 15:00 – 17:00, деревня Родина, автобусная остановка

Псковский район

8 мая, 18:00 – 20:00, деревня Тямша, автобусная остановка

Псковский район

7 мая, 18:00 – 20:00, деревня Тямша, автобусная остановка

Псковский район

7 мая, 11:00 – 13:00, деревня Неелово, площадка около Культурно-досугового центра

Псковский район

8 мая, 11:00 – 13:00, деревня Неелово, улица Новая, дом 9

Гдовский район

5 мая, 12:00 – 14:00, Гдов, улица Карла Маркса, дом 10 (площадка около общественной приемной партии «Единая Россия»)

Гдовский район

6 мая, 12:00 – 14:00, Гдов, улица Карла Маркса, дом 10 (площадка около общественной приемной партии «Единая Россия»)

Пустошкинский район

6 мая, 10:00 – 12:00, Пустошка, городской рынок

Пустошкинский район

7 мая, 11:00 – 13:00, Пустошка, улица Октябрьская

Красногородский район

7 мая, Красногородск, улица Советская, возле домов 24 и 24а (у здания универмага и отделения ПАИ Сбербанк)

Красногородский район

8 мая, Красногородск, улица Советская, возле домов 24 и 24а (у здания универмага и отделения ПАИ Сбербанк)

Опочецкий район

7 мая, 14:00-16:00, Опочка, улица Коммунальная, напротив библиотеки имени А. С. Пушкина

Опочецкий район

8 мая, 12:00-14:00, Опочка, улица Коммунальная, напротив библиотеки имени А. С. Пушкина

Пушкиногорский район

7 мая, 16:00 – 18:00, Пушкинские Горы, улица Ленина (площадка у магазина «Магнит»)

Пушкиногорский район

8 мая, 8:00 – 11:00, Пушкинские Горы, улица Ленина (площадка у цветочного ларька)

Невельский район

7 мая, 12:00 – 14:00, Невель, улица Ленина, Центральное воинское захоронение

Невельский район

8 мая, 12:00 – 14:00, Невель, улица Ленина, Центральное воинское захоронение

Плюсский район

7 мая, 9:30 – 11:30, Плюсса, перекрёсток улиц Коммунальной и Ленина, деревни Заполье, Посолодино, Ляды

Плюсский район

8 мая, 12:00 - 14:00, Плюсса, улицы Комсомольская, Фадеева, Гнаровской

Пыталовский район

5 мая, 12:00 – 14:00, Пыталово, на площади у Дома культуры по адресу: улица Красноармейская, дом 25

Пыталовский район

6 мая, 12:00 – 14:00, Пыталово, на площади у Дома культуры по адресу: улица Красноармейская, дом 25

Палкинский район

6 мая, Палкино, главная площадь

Палкинский район

7 мая, Палкино, главная площадь

Локнянский район

5 мая, 10:00 – 12:00, Локня, площадь Ленина

Локнянский район

7 мая, Локня, улица Первомайская (у магазина «Пятерочка»)

Дновский район

5 мая, 11:00 – 13:00, Дно, центральная городская площадь

Дновский район

6 мая, 11:00 – 13:00, Дно, центральная городская площадь

Дедовичский район

5 мая, 11:00 – 13:00, Дедовичи, улица Энергетиков, дом 1 (площадь около рынка)

Дедовичский район

8 мая, 11:00 – 13:00, Дедовичи, улица Егорова, дом 10, площадь около торгового центра

Бежаницкий район

7 мая, 8:30-10:30, Бежаницы, улица Смольная, дом 14, у здания нового Дома культуры

Бежаницкий район

8 мая, 11:30 – 13:30, Бежаницы, улица Смольная, дом 17, у здания Центральной районной библиотеки

Себежский район

7 мая, 13:00 – 15:00, Себеж, улица 7 ноября, площадь Районного культурного центра

Себежский район

8 мая, 12:00 – 14:00, посёлок Идрица, площадь перед Домом культуры

Порховский район

5 мая, 15:00 – 17:00, Порхов, площадь Красной Армии

Порховский район

6 мая, 15:00 – 17:00, Порхов, площадь Красной Армии

Новосокольнический район

5 мая, 17:00 - 19:00, Новосокольники, улица Базарная, дом 1

Новосокольнический район

6 мая, 11:00 - 13:00, Новосокольники, площадь перед Домом культуры имени Воровского, улица Партизанская, дом 13

Великолукский район

7 мая, 15:00 - 17:00, посёлок Дубрава-1

Великолукский район

8 мая, 15:00 - 17:00 посёлок Дубрава-1

Великолукский район

7 мая, 9:00 - 11:00, деревня Переслегино

Великолукский район

8 мая, 9:00 - 11:00, деревня Переслегино

Новоржевский район

7 мая, 11:00 – 13:00, Новоржев, улица Германа, площадка около магазина «Пятерочка»

Новоржевский район

8 мая, 11:00 – 13:00, Новоржев, улица Пушкина, площадка около магазина «Магнит»

Великие Луки

7 мая, 16:00 - 18:00, площадь Калинина (у центрального рынка)

Великие Луки

8 мая, 16:00 - 18:00, площадь Калинина (у центрального рынка)

Великие Луки

7 мая, 16:00 - 18:00, площадь Рокоссовского (у театра)

Великие Луки

8 мая, 16:00 - 18:00 площадь Рокоссовского (у театра)

Великие Луки

7 мая, 16:00 - 18:00, улица Некрасова, дом 2 – площадь Ленина (центральная аптека)

Великие Луки

8 мая, 16:00 - 18:00, улица Некрасова, дом 2 – площадь Ленина (центральная аптека)

Великие Луки

7 мая, 16:00 - 18:00, проспект Ленина, дом 24 (кафе «Кофейня»)

Великие Луки

8 мая, 16:00 - 18:00, проспект Ленина, дом 24 (кафе «Кофейня»)

Великие Луки

7 мая, 16:00 - 18:00, площадка перед торговым центром «Апельсин»

Великие Луки

8 мая, 16:00 - 18:00, площадка перед торговым центром «Апельсин»

Великие Луки

7 мая, 16:00 - 18:00, проспект Гагарина, дом 89 (магазин «Пятерочка»)

Великие Луки

8 мая, 16:00 - 18:00, проспект Гагарина, дом 89 (магазин «Пятерочка»)

Великие Луки

7 мая, 16:00 - 18:00, улица Ставского (аптека «36,6»)

Великие Луки

8 мая, 16:00 - 18:00, улица Ставского (аптека «36,6»)

Великие Луки

7 мая, 16:00 - 18:00, Юбилейная площадь (плотина)

Великие Луки

8 мая 16:00 - 18:00, Юбилейная площадь (плотина)

Островский район

7 мая, 12:00 – 14:00, Остров, площадь Клавы Назаровой

Островский район

7 мая, 12: 00 – 14:00, Остров – 2, улица Шумейко, площадка около магазина «Магнит»

Островский район

7 мая, 12:00 – 14:00, Остров – 3, улица Фестивальная, напротив КПП верхнего ДО

Островский район

8 мая, 12:00 – 14:00, Остров, площадь Клавы Назаровой

Островский район

8 мая, 12:00 – 14:00, Остров – 2, улица Шумейко, площадка около магазина «Магнит»

Островский район

8 мая, 12:00 – 14:00, Остров – 3, улица Фестивальная, напротив КПП верхнего ДО

Стругокрасненский район

7 мая, 12:00 – 14:00, Струги Красные, улица Советская, центральная площадь

Стругокрасненский район

8 мая, 12:00 – 14:00, Струги Красные, улица Советская, центральная площадь

Псков

5 мая, 12:00 – 14:00, улица Западная, Сквер ветеранов

Псков

5 мая, 12:00 – 14:00, Рижский проспект, Рижский парк (напротив гостиницы «Рижская»)

Псков

5 мая, 12:00 – 14:00, улица Максима Горького, Сквер искусств

Псков

5 мая, 12:00 – 14:00, площадь Ленина, дом 3, напротив кинотеатра «Октябрь»

Псков

5 мая, 12:00 – 14:00, площадь Ленина, напротив главного корпуса Псковского государственного университета

Псков

5 мая, 12:00 – 14:00, улица Труда, Сквер энтузиастов

Псков

5 мая, 12:00 – 14:00, Октябрьская площадь, возле памятника княгине Ольге

Псков

5 мая, 12:00 – 14:00, Октябрьский проспект, остановка «Детский парк»

Псков

5 мая, 12:00 – 14:00, Октябрьский проспект, остановка «Летний сад», памятник Пушкину

Псков

5 мая, 12:00 – 14:00, Октябрьский проспект, остановка «Летний сад», возле фонтана

Псков

5 мая, 12:00 – 14:00, парк «Куопио» (рядом с детской площадкой)

Псков

5 мая, 12:00 – 14:00, улица Верхнебереговая, парк реки Псковы

Псков

6 мая, 12:00 – 14:00, улица Западная, Сквер ветеранов

Псков

6 мая, 12:00 – 14:00, Рижский проспект, Рижский парк (напротив гостиницы «Рижская»)

Псков

6 мая, 12:00 – 14:00, улица Максима Горького, Сквер искусств

Псков

6 мая, 12:00 – 14:00, площадь Ленина, дом 3, напротив кинотеатра «Октябрь»

Псков

6 мая, 12:00 – 14:00 площадь Ленина, напротив главного корпуса Псковского государственного университета

Псков

6 мая, 12:00 – 14:00 улица Труда, Сквер энтузиастов

Псков

6 мая, 12:00 – 14:00, Октябрьская площадь, возле памятника княгине Ольге

Псков

6 мая, 12:00 – 14:00 Октябрьский проспект, остановка «Детский парк»

Псков

6 мая, 12:00 – 14:00, Октябрьский проспект, остановка «Летний сад», памятник Пушкину

Псков

6 мая, 12:00 – 14:00, Октябрьский проспект, остановка «Летний сад», возле фонтана

Псков

6 мая, 12:00 – 14:00, парк «Куопио» (рядом с детской площадкой)

Псков

6 мая, 12:00 – 14:00, улица Верхнебереговая, парк реки Псковы

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Волонтер акции «Улицы Героев»: Псковичи сразу начинают читать наши буклеты
Под эгидой «Единой России» в Порхове прошёл спортивно-развлекательный фестиваль
Очевидцев наезда велосипедиста на 17-летнего парня разыскивают в Пскове
Коротко стриженного кареглазого мужчину разыскивают в Великих Луках (ФОТО)
«Ситцевый бал» устроят в городском культурном центре Пскова 6 мая
У псковичей, недовольных работой полицейских, есть возможность пожаловаться
Псковичей приглашают сегодня на двухчасовой концерт в амфитеатр Детского парка
Кражу обручального кольца и планшета раскрыли великолукские полицейские
В порче фасада псковской школы в Борисовичах подозревается 17-летний парень

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
4 мая 10:00

Порядок на кладбище

Мусор с могил уберут в конце месяца

Общество
4 мая 09:58

Балки сгнили

Псковичка боится обрушения дома

Общество / Коммуналка
4 мая 09:57

Требуйте перерасчета

Управляющая компания самовольно подняла тарифы на содержание