«Ситцевый бал» устроят в городском культурном центре Пскова 6 мая

В ГКЦ Пскова в третий раз пройдет «Ситцевый бал» - театрализовано-танцевальная постановка, посвящённая великому подвигу советского народа в борьбе с фашизмом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участниками мероприятия станут старшеклассники и студенты города Пскова. Программа начнется на улице, продолжится в танцевальном зале ГКЦ, а закончится возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

В этом году «Ситцевый бал» посвящен событиям 1943 года на Псковщине и носит название «Особая провинция Pleskau».