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Культура

«Ситцевый бал» устроят в городском культурном центре Пскова 6 мая

5 мая 2018 года, 10:34

В ГКЦ Пскова в третий раз пройдет «Ситцевый бал» - театрализовано-танцевальная постановка, посвящённая великому подвигу советского народа в борьбе с фашизмом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участниками мероприятия станут старшеклассники и студенты города Пскова. Программа начнется на улице, продолжится в танцевальном зале ГКЦ, а закончится возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

В этом году «Ситцевый бал» посвящен событиям 1943 года на Псковщине и носит название «Особая провинция Pleskau».

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