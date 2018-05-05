Псковичей приглашают сегодня на двухчасовой концерт в амфитеатр Детского парка

5 июня с 12.00 до 14.30 в амфитеатре Детского парка Пскова для псковичей и гостей города состоится праздничная концертная программа «Созвездие собирает друзей», посвящённая открытию летнего сезона - 2018. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Зрителей порадуют своими выступлениями детский хореографический образцовый ансамбль «Солнышко», детская вокальная студия «Карамелька», танцевальный коллектив «Фреш», детский хореографический коллектив «Созвездие». Самыми юными участниками станут воспитанники детских садов №№ 54, 47, 6, 38.