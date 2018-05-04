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Происшествия

В порче фасада псковской школы в Борисовичах подозревается 17-летний парень

4 мая 2018 года, 16:31

Сотрудниками УМВД России по Псковской области установлена личность молодого человека, причастного к порче фасадов в псковской инженерно-лингвистической гимназии. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе ведомства.

- На месте работали сотрудники районного отделения полиции в Уграде, - рассказал начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Псковской области Алексей Баранов. - В ходе проверки ими было установлено лицо, причастное к совершенному правонарушению. Это молодой человек 17 лет.


Фото Дарьи Плотниковой, ЖК «Европа»
Подозреваемый парень рассказал, что испортил фасады и разбил стекло в окне просто так, от нечего делать.

- В настоящее время проверка продолжается, - пояснил Алексей Баранов. - По ее результатам будет принято решение о привлечении подозреваемого к ответственности.

Известно также, что молодой человек - воспитанник одного из социальных учреждений Псковского района.

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