В порче фасада псковской школы в Борисовичах подозревается 17-летний парень

Сотрудниками УМВД России по Псковской области установлена личность молодого человека, причастного к порче фасадов в псковской инженерно-лингвистической гимназии. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе ведомства.

- На месте работали сотрудники районного отделения полиции в Уграде, - рассказал начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Псковской области Алексей Баранов. - В ходе проверки ими было установлено лицо, причастное к совершенному правонарушению. Это молодой человек 17 лет.