Кражу обручального кольца и планшета раскрыли великолукские полицейские

В Великих Луках из дома по улице Винатовского была совершена кража золотого обручального кольца, принадлежащего 61-летнему хозяину квартиры. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД. В этой краже подозревается 41-летний безработный великолучанин. Он дал признательные показания. Проводится проверка. По имеющимся данным, похищенное кольцо он успел сдать в ломбард.

Здесь же в городе на Ловати 3 мая около 15 часов из частного дома по улице Горицкой свободным доступом был похищен планшет. О произошедшем в полицию заявила пенсионерка, 1952 года рождения. В этой краже подозревается 25-летний не работающий, ранее судимый молодой человек, который приходил в гости к мужу потерпевшей. Возбуждено уголовное дело.

В Великолукском районе в период с 27 по 30 апреля из дачного дома по улице Восточной в деревне Лычево путем пролома стены совершена кража микроволновой печи, газовой плиты и других вещей. Причиненный ущерб устанавливается. В этой краже подозревается 32-летний безработный, ранее судимый местный житель. Проводится расследование.