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Общество

В Пскове разработали интерактивную карту, чтобы лучше ориентироваться в День Победы

4 мая 2018 года, 15:48

Управление культуры администрации Пскова совместно с 2ГИС разработали и добавили на карту города дополнительный слой с названием «9 Мая», который поможет проще ориентироваться в праздничном пространстве во время празднования Дня Победы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С помощью новинки можно уже сейчас увидеть, на каких площадках Пскова пройдут основные мероприятия, и грамотно выстроить маршруты передвижения как пешком, так и на транспорте с учетом перекрытия дорог.

В онлайн-версии 2ГИС места, отмеченные флажками, расскажут не только о месте, но и времени проведения праздничных мероприятий.

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