Капитальный ремонт автостанции в Опочке начнётся в этом году

По решению врио губернатора Михаила Ведерникова капитальный ремонт автостанции в Опочке начнется в этом году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Автостанция размещается в «Здании конной почтовой станции» 1847 года постройки, которое имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В годы Великой Отечественной войны оно сильно пострадало, и было восстановлено только в 60-х годах прошлого века. С тех пор капитальный ремонт не проводился, поэтому сегодня автовокзал не отвечает уровню комфорта и предъявляемым требованиям. При этом станция востребована. Она круглосуточно обслуживает маршруты 12-типеревозчиков из Псковской, Курской, Смоленской Ленинградской областей и Республики Беларусь. Средний пассажиропоток — более 200 человек в день.

Михаил Ведерников предложил разбить ремонт на этапы и сделать в этом году кровлю, фасад и, если возможно, систему отопления. Конкурс на проведение работ будет объявлен в мае и до сентября все работы должны быть выполнены.