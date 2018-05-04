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Общество

Капитальный ремонт автостанции в Опочке начнётся в этом году

4 мая 2018 года, 15:19

По решению врио губернатора Михаила Ведерникова капитальный ремонт автостанции в Опочке начнется в этом году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Автостанция размещается в «Здании конной почтовой станции» 1847 года постройки, которое имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В годы Великой Отечественной войны оно сильно пострадало, и было восстановлено только в 60-х годах прошлого века. С тех пор капитальный ремонт не проводился, поэтому сегодня автовокзал не отвечает уровню комфорта и предъявляемым требованиям. При этом станция востребована. Она круглосуточно обслуживает маршруты 12-типеревозчиков из Псковской, Курской, Смоленской Ленинградской областей и Республики Беларусь. Средний пассажиропоток — более 200 человек в день.

Михаил Ведерников предложил разбить ремонт на этапы и сделать в этом году кровлю, фасад и, если возможно, систему отопления. Конкурс на проведение работ будет объявлен в мае и до сентября все работы должны быть выполнены.

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