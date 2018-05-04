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Спорт

Международные хоккейные турниры пройдут в Пскове в честь Дня Победы

4 мая 2018 года, 14:54

Два международных хоккейных турнира — «Кубок Победы» и «Вместе к Победе» — пройдут в Псковской области в честь 73-йгодовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Первое состязание состоится в Ледовом дворце в дер. Борисовичи с 5 по 6 мая.

На лед выйдут шесть сборных: «Ак Барс» из Риги (Латвия), «Армеец» и «Сталь» из Санкт-Петербурга, а также «ВДВ-Купол», «Родина» и «Евро-Керамика» из Псковской области. Игры пройдут в двух подгруппах, затем состоятся полуфинал и матч за третье место. Финал начнется 6 мая в 14.30.

С 11 по 13 мая Ледовый дворец станет площадкой для детского хоккейного турнира «Вместе к победе». Он пройдет в регионе 2-й раз. Его участники — ребята 2009 года рождения. «Состав участников пока окончательно не утвержден. На сегодня заявки подали команды из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Смоленска, Республики Беларусь и Эстонии, а также наше «Торнадо», — уточнил Александр Лебедев.

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