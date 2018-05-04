В Плюсском районе ремонтируют участок автодороги Заполье-Гдов

В Плюсском районе идет ремонт автодороги Заполье-Гдов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сейчас подрядчик «ДорСтройСервис» приступил к фрезерованию дорожного покрытия.

Новый асфальт уложат на участке протяженностью более 11 км. Согласно контракта, работы завершатся до 1 сентября. Их стоимость составляет порядка 64 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета.

В прошлом году на этой региональной дороге также были отремонтированы два участка общей протяженностью более 9 км. На эти цели было направлено 50 млн рублей.