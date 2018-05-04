С начала года в Псковской области зафиксировали 14 лесных пожаров

За истекший период 2018 года на территории Псковской области зарегистрировано 14 лесных пожаров на площади 14,28 га. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

В 12 случаях лесные пожары произошли по причине палов травы на прилегающих к лесным массивам территориях, 2 пожара произошло в пределах территории лесного массива. В ходе проведения проверок по сообщениям о преступлениях, связанных с лесными пожарами, установлено 1 лицо, виновное в возникновении лесного пожара. Указанное лицо за нарушение п. 72.1 Правил противопожарного режима в РФ привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 2000 руб.