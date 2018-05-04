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Культура

Михаил Ведерников поблагодарил участников праздника в Борках за сохранение исторической памяти

4 мая 2018 года, 12:21

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников направил приветствие участникам всероссийского праздника фронтовой поэзии «А музы не молчат», который открылся 4 мая в деревне Борки Великолукского района.

«Любая война — страшное испытание для народа. Недаром говорят, что она обнажает чувства и испытывает человека на прочность и верность идеалам. Военная лирика трогает своей искренностью, глубиной и неиссякаемой любовью к своей Родине, миру и жизни. Она близка каждому, чью судьбу или жизнь родных опалила война, и по праву воспринимается как народная. Благодарю вас за сохранение исторической памяти народа, за гуманизм и служение Отечеству», — говорится в тексте приветствия Михаила Ведерникова, которое зачитал участникам поэтического праздника его заместитель Николай Цветков.

Перед началом мероприятия состоялась лития, после которой вместе с участниками мероприятия Николай Цветков возложил цветы к братскому захоронению «Скорбящая».

В празднике фронтовой поэзии участвуют десятки поэтов и писателей из разных субъектов Российской Федерации, ценители фронтовой лирики, актеры Великолукского драматического театра, артисты из Белоруссии, учащиеся школ региона.

Ведущим праздника в этом году является писатель и литературный критик, член Президентского Совета по культуре и Союза писателей России Валентин Курбатов.

Праздник фронтовой поэзии проводится в Борках уже в 34-й раз по инициативе писателя-фронтовика, уроженца Псковской области Ивана Васильева. Авторы и ценители поэтического искусства собираются возле Литературно-художественного музея, созданного Васильевым, и сегодня носящего его имя.

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