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Общество

Завтра в псковском Дендропарке откроется интерактивная площадка «Эхо войны»

4 мая 2018 года, 11:24

Интерактивная площадка «Эхо войны» откроется в псковском Дендропарке 5 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы.

В течение нескольких недель реализуется один центральных этапов проекта «Чтобы помнили...» Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Псковской региональной общественной молодежной организации «Вечевой орден». Интерактивная площадка «Эхо войны» за это время уже побывала во многих районах Псковской области: в Стругах Красных, Пыталово, Великих Луках, Невеле, Печорах и Дно.

Каждый раз участники на несколько часов погружаются в атмосферу 40-х годов, переживая вместе с героями военного времени моменты из их непростых жизней. В каждом подведении итогов звучит фраза о том, что войну выигрывали простые солдаты - такие же, как 16-17-летние участники интерактивной площадки.

5 мая интерактивная площадка уже в четвертый раз пройдет в городе Пскове: в 14.00 в Дендропарке у Мирожского монастыря. Площадка обещает быть самой трогательной из всех, поставленных в апреле-мае 2018 года: на ней у всех участников будет возможность прочувствовать атмосферу военных лет, попробовать солдатскую кашу и поделиться своими собственными историями о героях Великой Отечественной войны.

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