С 4 по 9 мая автобусы в Пскове будут ходить по изменённым маршрутам

Опубликована изменённая схема движения общественного транспорта при проведении мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в период с 4 по 9 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

4 мая в период с 18.30 до 24.00 закрыто движение общественного транспорта по Октябрьскому проспекту от ул. Некрасова до Октябрьской пл., ул. Советской от Октябрьской пл. до пл. Ленина, по пл. Ленина, Троицкому мосту, Рижскому проспекту от ул. М.Горького до пл. Ленина, ул. Л. Поземского от ул. Набат до пл. Ленина:

автобусы маршрутов №№ 3, 4, 15, 17 с Завеличья следуют по Рижскому пр-ту, ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрута № 14 с Завеличья следуют по ул. Коммунальной, ул. М. Горького через Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрутов №№ 115, 126 с Автовокзала следуют по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы (с остановкой), через Дамбу по ул. М. Горького, с выездом на Рижский пр-т и далее по маршруту. В обратном направлении – с Рижского пр-та по ул. Народной, ул.Коммунальной, ул.Юбилейной в парк.

автобус маршрута № 109 от Автовокзала следует к Летнему саду, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева, ул. Труда, ул. Ипподромной с выездом на ул. Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

автобусы маршрута № 1 со Снятной горы следуют по ул. Л. Поземского, ул. Ипподромной, ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Алтаева, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрута № 11 следуют с ул. Звездной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрута № 8, 8А следуют через пл. Победы, ул. Я. Фабрициуса на Вокзал; от Вокзала по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы, ул.Я. Райниса;

автобусы маршрутов №№ 7, 7А, 118, 112, 114 следуют через мост А. Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобус маршрута № 19 с Цементного склада следует через Дамбу, пл. Победы, ул. Я. Фабрициуса на Вокзал; от Вокзала по ул. Я. Фабрициуса через пл. Победы на Цементный склад;

автобус маршрута № 25 следует с ул. Ипподромной, ул.Л. Поземского, ул.Чудской, мост А.Невского, ул.Коммунальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

автобус маршрута № 138 рейсом от Торошинки на 20.15 следует через мост А. Невского и далее по маршруту со всеми остановками;

автобус маршрута № 137 рейсом от Филатовой горы на 20.15 следует на Текстильную через мост А. Невского, ул. Ижорского б-на, ул. Л. Поземского, ул. Ипподромную и далее по маршруту со всеми остановками;

автобус маршрута № 151 рейсом на 20.15 от Лопатовских крестов следует на Рокоссовского по ул. Гражданской, через пл. Победы, Дамбу по ул. М. Горького с выездом на Рижский пр-кт и далее по маршруту;

автобус маршрута № 132 рейсом из Яблонца на 20.45 следует на Рокоссовского через пл. Победы, Дамбу по ул. М. Горького с выездом на Рижский пр-кт и далее по маршруту;

Маршруты №№ 22, 30 в период с 18.30 до 24.00- закрыты.

7 мая в период с 18.00 по 24.00

Закрыто движение общественного транспорта по Октябрьскому проспекту от ул. Некрасова до Октябрьской пл., ул. Советской от Октябрьской пл. до пл. Ленина, по пл. Ленина, Троицкому мосту, Рижскому проспекту от ул. М.Горького до пл. Ленина, ул. Л. Поземского от ул. Набат до пл. Ленина:

автобусы маршрутов №№ 3, 4, 15, 17 с Завеличья следуют по Рижскому пр-ту, ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрута № 14 с Завеличья следуют по ул. Коммунальной, ул. М. Горького через Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрутов №№ 115, 126 с Автовокзала следуют по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы (с остановкой), через Дамбу по ул. М. Горького, с выездом на Рижский пр-т и далее по маршруту. В обратном направлении – с Рижского пр-та по ул. Народной, ул.Коммунальной, ул.Юбилейной в парк.

автобус маршрута № 109 от Автовокзала следует к Летнему саду, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева, ул. Труда, ул. Ипподромной с выездом на ул. Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

автобусы маршрута № 1 со Снятной горы следуют по ул. Л. Поземского, ул. Ипподромной, ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Алтаева, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрута № 11 следуют с ул. Звездной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом к « Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрута № 8, 8А следуют через пл. Победы, ул. Я. Фабрициуса на Вокзал; от Вокзала по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы, ул.Я. Райниса;

автобусы маршрутов №№ 7, 7А, 118, 112, 114 следуют через мост А. Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобус маршрута № 19 с Цементного склада следует через Дамбу, пл. Победы, ул. Я. Фабрициуса на Вокзал; от Вокзала по ул. Я. Фабрициуса через пл. Победы на Цементный склад;

автобус маршрута № 25 следует с ул. Ипподромной, ул.Л. Поземского, ул.Чудской, мост А.Невского, ул.Коммунальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Маршруты № 22, 30 в период с 18.00 до 24.00- закрыты.

8 мая в период с 10.15 до 11.30

Закрыто движение по ул. Юбилейной от перекрёстка с ул. Генерала Маргелова до Рижского пр-та:

автобусы маршрутов №№ 6, 16 следуют с ул. Юбилейной по Рижскому пр-ту, ул. М. Горького, пл. Победы и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

8 мая в период с 15.45 до 17.15

Закрыто движение по ул. Кузнецкой от пл. Победы до ул. Калинина

автобусы маршрутов №№ 2, 16 следуют по 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), далее по ул. Вокзальной на Вокзал в прямом и обратном направлениях;

автобусы маршрута № 6 следуют по 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), ул. Советской армии и далее по маршруту без заезда на вокзал в прямом и обратном направлениях;

автобус маршрута № 19 рейсом на 16.00 с Цементного склада следует на Вокзал по 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), ул. Вокзальной.

автобусы маршрута № 8 следуют по ул. 128 - й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), ул. Вокзальной на Вокзал. Отменены рейсы от Вокзала на 15.43 от Октября на 15.38, 15.57.

автобусы маршрута № 8-а из «Пристани» рейсом на 15.57 следует по ул. 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), ул. Вокзальной на Вокзал.

9 мая в период с 4.00 до 14.00

Закрыто движение по ул. Советской от ул. Свердлова до пл. Ленина, по Октябрьскому пр-ту от ул. Гражданской до Октябрьской пл., Октябрьской пл., пл. Ленина, Троицкому мосту, Рижскому пр-ту от ул. М.Горького до пл. Ленина, ул. Л. Поземского от ул. Набат до пл. Ленина:

автобусы маршрутов №№ 4, 15, 17, 101 с Завеличья следуют по Рижскому пр-ту, ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы, Я. Фабрициуса, ул. Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрута № 3 с Завеличья следуют по Рижскому пр-ту,

ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы, Я. Фабрициуса, ул. Гражданской, ул.Л.Толстого с выездом на ул.Кузнецкую и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрута № 15 работающие по маршруту пл. Ленина – Тямша - пл. Ленина начинают работу с ост. «маг.Маяк»;

автобусы маршрута № 14 с Завеличья следуют по ул. Коммунальной, ул. М. Горького через Дамбу, пл. Победы, Я. Фабрициуса, ул. Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрутов №№ 115, 122, 126, 129, 130 с Автовокзала следуют по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы (с остановкой), через Дамбу по ул. М. Горького, с выездом на Рижский пр-т и далее по маршруту. В обратном направлении – с Рижского пр-та по ул. М. Горького, Дамбе, пл. Победы (с остановкой), ул. Я. Фабрициуса на Автовокзал.

Первый рейс маршрута № 115 начинает работу с ост. ул. Петровская и далее по маршруту;

Первый рейс маршрута № 106 начинает работу с ост. «Центральная городская библиотека» далее через «Дамбу», пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту;

автобусы маршрутов №№ 113, 127, 138 с ост. «ул. Рокоссовского» следуют через мост А. Невского (с обязательной остановкой ул. Коммунальная) далее по ул.И.Батальона с выездом на ост. «Северная» и далее по маршруту;

автобус маршрута № 109 от Автовокзала следует по ул. Вокзальной, ул. Гагарина, Октябрьскому пр-ту, ул. Гражданской, ул. Л. Толстого, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева, ул. Труда, ул. Ипподромной с выездом на ул. Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

автобус маршрута № 122 рейсами от Текстильной на 7.30 и 9.45 следует по ул.Ипподромной, ул.Л. Поземского, ул.Чудской, мост А. Невского с поворотом на ул. Коммунальную, ул. Коммунальной, ул. Народной с выездом на Рижский пр-кт и далее по маршруту со всеми остановками в прямом и обратном направлениях;

автобусы маршрута № 1 следуют с Вокзала по ул. Вокзальной, ул. Гагарина, Октябрьскому пр-ту, ул. Гражданской, ул. Л. Толстого, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева, ул. Труда, ул. Ипподромной с выездом на ул. Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

автобусы маршрута № 11 следуют с Вокзала по ул. Я. Фабрициуса, ул. Гражданской, ул. Л. Толстого, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева на Архив и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

автобусы маршрута № 8, 8А следуют через пл. Победы, ул. Я. Фабрициуса на Вокзал; от Вокзала по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы, ул. Я. Райниса; время отправления с Октября - это время отправления с Вокзала.

автобус маршрута № 19 с Цементного склада следует через Дамбу, пл. Победы, ул. Я. Фабрициуса на Вокзал; от Вокзала по ул. Я. Фабрициуса через пл. Победы на Цементный склад;

автобусы маршрутов №№ 7, 7А, 112, 118, 114, 121 следуют через мост А. Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрутов №№ 132, 151 следующие от ул. Рокоссовского с Рижского пр-та следуют по ул. М. Горького, Дамбе, пл. Победы, Я. Фабрициуса, ул. Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками(ост. «Детский парк» - отменяется);

автобусы маршрутов №№ 132, 151 следующие от ул. Текстильной с ул. Звёздной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой, ул. Л. Толстого, ул. Гражданской с выездом на Октябрьский пр-кт и далее по маршрутам со всеми остановками (ост. «12 школа», «Детский парк» - отменяются).

автобус маршрута № 137 рейсами от Текстильной следует через мост А. Невского с поворотом на ул. Коммунальную, ул. Коммунальной, ул. Народной с выездом на Рижский пр-кт и далее по маршруту со всеми остановками (ост. «12 школа», «пл.Ленина», «ул.Петровская» - отменяются).

автобусы маршрута № 207 «Псков - Печоры» (экспресс) рейсами с автовокзала на 9.35 и 13.35 следуют по ул. Вокзальной, ул.Я.Фабрициуса, пл. Победы, ул.Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

автобус маршрута № 25 следует с ул.Ипподромной, ул.Л.Поземского, ул.Чудской, мост А.Невского, ул.Коммунальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Маршруты №№ 22, 30 – закрыты до 14.00.