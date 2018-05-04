Улица Красных Партизан готова к укладке нового асфальта

Улицу Красных Партизан от К. Маркса до Воровского подготовили для укладки асфальта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Длина ремонтируемого участка составляет 310 метров.

Рабочие дорожной организации отфрезеровали верхний слой асфальтового покрытия, демонтировали старый бордюрный камень и установили новый, выровняли канализационные люки. Кроме того, уже произведена укладка нового асфальтового покрытия на тротуарах.

Ремонтные работы на данной улице планируется завершить к 1 июня.

Следующими улицами, на ремонт которых подрядчики выйдут в ближайшее время, станут: улицы Конная, Кузнецкая, Литейная, Карла Маркса и улица Алехина от Леона Поземского с выходом на Ижорского Батальона. Планируется также завершить ремонт улицы Герцена с примыканием улицы Волкова, участок напротив Вечного огня и Кузнецкий мост.