Свою версию герба Псковской области могут нарисовать дети и подростки

Дети и подростки Псковской области выразят свое мнение, какими должны быть официальные герб и флаг региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В субъекте 3 мая стартовал творческий конкурс рисунка на тему «Официальные символы Псковской области. Новое видение», сообщили в Государственной управлении образования Псковской области.

Работы учеников общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей, художественных школ и студий принимаются до 25 мая в Доме детства и юношества «Радуга». Победителей определят в двух возрастных группах: с 10 до 13 и с 14 до 18 лет.

Отметим, что отбор детских изображений символов Псковской области проходит параллельно с открытым конкурсом официальных символов региона, решение о разработке которых принял врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.