Любителей футбола приглашают сразиться за кубок губернатора Псковской области

Чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора впервые пройдет в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В турнире могут принять участие дворовые непрофессиональные футбольные команды, сборные образовательных организаций и трудовых коллективов. Он пройдет в три этапа и в трех возрастных группах: с 10 до 13 лет, с 14 до 17 лет и от 18 лет и старше.

Игры муниципального уровня стартуют 4 мая и завершатся 13 мая. С 19 по 20 мая в Великих Луках, Пскове и Пушкинских Горах пройдут зональные (полуфинальные) матчи. Финал состоится в Пскове 26 мая.